У "Лісах України" анонсували масову кадрову чистку на "всіх рівнях"

24TV.UA

Гендиректор держпідприємства "Ліси України" Юрій Болоховець анонсував масові звільнення - він заявив, що протягом року служба безпеки підприємства фіксувала порушення, а також збирала інформацію і проводила службові розслідування.

Про це Болоховець написав у Facebook.

"Це була величезна робота, яка потребувала часу. Але є реальний результат", - заявив він.

Болоховець не повідомив жодних деталей розкритих справ, пообіцявши, що "скоро все дізнаєтеся".

Реклама:

Нагадуємо:

В Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її межах уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Окрім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.

Реклама:

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Входить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України. В управлінні підприємства перебувають 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

У жовтні 2023 року в ДП "Ліси України" прозвітували про рекордний прибуток: за девʼять місяців роботи компанія заробила вдесятеро більше, ніж до реформи - 2,6 мільярда гривень.

Економічна правда