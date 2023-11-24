Відмивання 10 мільярдів: колишньому главі Фонду держмайна Сенниченку оновили підозру 

Дмитро Сенниченко фонд держмайна

Національне антикорупційне бюро оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.

Про це НАБУ оголосило 24 листопада.

Сенниченко в цій справі виступає керівником і організатором. У справі також фігурують (посади вказані на момент злочину):

наближена до Сенниченка людина – співорганізатор;

радник Сенниченка;

два в. о. директора "Одеського припортового заводу" (у різні періоди);

в. о. керівника "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія";

два власники компанії, яка перемогла на торгах щодо "Одеського припортового заводу";

ще два співучасники.

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Нагадаємо:

У березні 2023 року НАБУ оголосило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств.

У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

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Директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю Укрінформу 21 червня сказав, що Сенниченка збираються оголошувати і міжнародний розшук й, можливо, колись екстрадують до України.





