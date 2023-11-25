Депутат ровенского облсовета незаконно обогатился на миллионы долларов

Работники ГБР обнаружили у депутата Ровенского областного совета, который является также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСГП "Леса Украины", незадекларированное состояние на миллионы долларов.

Источник: ГБР, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: ГБР отмечает, что фигурант до февраля 2023 года занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Затем занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСГП "Леса Украины".

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По данным источника УП, речь идет о Виталии Суховиче.

Дословно ГБР: "Работая в исполнительной власти и органах местного самоуправления, он успел незаконно обогатиться на миллионы долларов.

В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски, в том числе в его доме и рабочем месте депутата и членов его семьи. Во время следственных действий обнаружено и изъято только наличными более $4 млн в разной валюте".

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Больше деталей: Также правоохранители нашли три элитных автомобиля AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Patek philippe.

Обнаружены золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

Кроме того, депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, на которых осуществлял строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных "избраннику".

Фигуранту сообщено о подозрении по статье незаконного обогащения (ст. 368-5 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направили письмо о проведении мониторинга образа жизни фигуранта и его семьи.

Справочно: В 2018 году Сухович получил награду от тогдашнего министра обороны Степана Полторака "За значительный личный вклад в организацию и оказание всесторонней помощи личному составу частей и подразделений ВСУ и активную гражданскую позицию".

Также был депутатом от партии БПП "Солидарность".

Ранее сообщалось, что гендиректор госпредприятия "Леса Украины" Юрий Болоховец анонсировал массовые увольнения - он заявил, что в течение года служба безопасности предприятия фиксировала нарушения, а также собирала информацию и проводила служебные расследования.

Украинская правда