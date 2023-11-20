Акції Bayer впали до рекордного мінімуму: причини

bloomberg

Акції німецького агрохімічного і фармацевтичного гіганта Bayer впали на рекордні 19%, а компанія втратила близько 7,6 млрд євро ринкової капіталізації після серйозних невдач в судах і в розробці ліків.

Про це пише Bloomberg.

Одна з проблем для Bayer - суд у США присудив понад 1,5 млрд дол трьом фермерам, які пов'язали свої ракові захворювання з базовим гербіцидом компанії - "Раундапом". Цей препарат Bayer отримала свого часу за мегаугодою з Monsanto вартістю 63 млрд дол.

На черзі ще багато подібних позовів, поки Bayer зарезервував на виплати за ними 16 млрд дол, додає агентство.

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"Тим часом, Bayer зараз стикається з окремою кризою у своєму фармацевтичному підрозділі після того, як зупинив первинне дослідження свого найважливішого експериментального препарату через недостатню ефективність", - додає агентство.

Обидві порблеми лягають на плечі нового CEO Білла Андерсона. Він уже говорив, що заради порятунку капіталізації готовий розділити компанію з півторастолітньою історією за кількома напрямками: виробництво лікарських препаратів, косметики, агрохімії та насіння.

"Інвестори сподіваються, що Андерсон зможе вивести Bayer з хащів проблем, створених його попередником Вернером Бауманном, який фіналізував угоду з Monsanto всього за кілька тижнів свого перебування на посаді. Бауманн від самого початку зіткнувся з жорсткою критикою за своє рішення купити сільськогосподарську компанію через занепокоєння щодо її репутаційних проблем.

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Багато інвесторів хотіли, щоб Bayer направив ці кошти на посилення свого фармацевтичного підрозділу", - нагадує видання.

Водночас фармацевтичний підрозділ Bayer має справу із закінченням терміну дії патентів на основні препарати Xarelto та Eylea через кілька років

У неділю німецька компанія повідомила, що припинила випробування антитромботичного препарату асундексин через відсутність ефективності. Це ставить питання про те, як фармацевтичний підрозділ Bayer зможе генерувати зростання в найближчі роки.

Економічна правда