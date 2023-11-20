Акции Bayer упали до рекордного минимума: причины

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Акции немецкого агрохимического и фармацевтического гиганта Bayer упали на рекордные 19%, а компания потеряла около 7,6 млрд евро рыночной капитализации после серьезных неудач в судах и в разработке лекарств.

Об этом пишет Bloomberg.

Одна из проблем для Bayer - суд в США присудил более 1,5 млрд долл трем фермерам, которые связали свои раковые заболевания с базовым гербицидом компании - "Раундапом". Этот препарат Bayer получила в свое время по мегасделке с Monsanto стоимостью 63 млрд долл.

На очереди еще много подобных исков, пока Bayer зарезервировал на выплаты по ним 16 млрд долл, добавляет агентство.

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"Между тем, Bayer сейчас сталкивается с отдельным кризисом в своем фармацевтическом подразделении после того, как остановил первичное исследование своего важнейшего экспериментального препарата из-за недостаточной эффективности", - добавляет агентство.

Обе проблемы ложатся на плечи нового CEO Билла Андерсона. Он уже говорил, что ради спасения капитализации готов разделить компанию с полуторавековой историей по нескольким направлениям: производство лекарственных препаратов, косметики, агрохимии и семян.

"Инвесторы надеются, что Андерсон сможет вывести Bayer из дебрей проблем, созданных его предшественником Вернером Бауманном, который финализировал сделку с Monsanto всего за несколько недель своего пребывания в должности. Бауманн с самого начала столкнулся с жесткой критикой за свое решение купить сельскохозяйственную компанию из-за беспокойства относительно ее репутационных проблем.

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Многие инвесторы хотели, чтобы Bayer направил эти средства на усиление своего фармацевтического подразделения", - напоминает издание.

В то же время фармацевтическое подразделение Bayer имеет дело с окончанием срока действия патентов на основные препараты Xarelto и Eylea через несколько лет

В воскресенье немецкая компания сообщила, что прекратила испытания антитромботического препарата асундексин из-за отсутствия эффективности. Это ставит вопрос о том, как фармацевтическое подразделение Bayer сможет генерировать рост в ближайшие годы.

Экономическая правда