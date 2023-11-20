Xiaomi зафіксувала перше зростання продажів смартфонів з 2021 року

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Китайський виробник смартфонів Xiaomi вперше за майже два роки зафіксував зростання доходів завдяки агресивній стратегії компанії, яка почала пропонувати дорожчі моделі на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що у третьому кварталі продажі компанії склали 70,9 млрд юанів (9,9 млрд дол), тоді як середні прогнози становили 70,5 млрд. Чистий прибуток склав 4,9 млрд юанів, у порівнянні з середньою оцінкою в 4,3 млрд юанів.

"Xiaomi виходить з багаторічного занепаду, коли світовий попит на смартфони та іншу електроніку впав, а конкуренти від Huawei Technologies Co. до Apple Inc. та Oppo зазіхнули на її колись домінуючі позиції", – йдеться в повідомленні.

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Хороші показники Xiaomi є ознакою того, що світовий ринок смартфонів, можливо, нарешті вибрався з прірви. Xiaomi та Huawei очолили 11%-вий стрибок продажів смартфонів у жовтні в Китаї, хоча це порівняно з періодом Covid.

Інвестори роблять ставку на те, що Xiaomi буде одним з найбільших бенефіціарів будь-якого відскоку. З червневого мінімуму компанія отримала близько 19 млрд дол ринкової вартості на хвилі ажіотажу навколо свого останнього телефону, а також зростаючих очікувань щодо наступу на ринок електромобілів.

Крім того, за перший тиждень жовтня Xiaomi продала понад мільйон своїх останніх пристроїв 14 серії, написав голова компанії Лей Цзюнь.

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Нагадаємо:

Ринкова капіталізація корпорації Xiaomi зросла на близько 20 мільярда доларів завдяки тому, що в Китаї зростає попит на смартфони на базі Android та падають продажі смартфонів від Apple.