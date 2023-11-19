Інвестори OpenAI вимагають від компанії повернути Сема Альтмана 

Найбільші інвестори OpenAI, серед яких Microsoft, вимагають повернути Сема Альтмана на посаді генерального директора після несподіваного рішення ради директорів звільнити його.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Microsoft, яка інвестувала в стартап понад 10 млрд доларів, спільно з іншими інвесторами, включаючи Thrive Capital і Tiger Global Management, працює над тим, щоб повернути Альтмана в OpenAI.

У рамках спроби відновлення генерального директора інвестори також тиснуть на заміну чинної ради. Самі директори розглядали можливість відставки, хоча наразі вони вагаються робити такий крок. Ситуація динамічна, і остаточні плани ще не сформовані.

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Видання, посилаючись на власні джерела, стверджує, що Альтман відкритий для повернення в компанію. Однак, у випадку свого відновлення на посаді, він вимагатиме змін у структурі управління компанією.

Крім того, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла спілкувалася з Альтманом і пообіцяв підтримувати його в будь-яких кроках, які він вирішить зробити далі.

Одразу після звільнення Альтмана декілька співробітників, включаючи співзасновника OpenAI Грега Брокмана, вийшли з компанії в знак протесту.

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Загалом існує велика ймовірність того, що OpenAI Альтман, Брокман та інші ключові співробітники, які покинули компанію, зможуть повернутися в OpenAI.

Також у разі свого остаточного відходу, Альтман розглядає можливість запуску нового проєкту, можливо, з колишніми співробітниками OpenA. У заяві на X, Вінод Кхосла сказав, що його фірма хоче, щоб Альтман "повернувся в OpenAI, але буде підтримувати його в будь-що він робить далі."

Нагадаємо:

Сем Альтман за рішенням ради директорів залишив посаду CEO OpenAI, а Міра Мураті, чинна технічна директорка, тимчасово очолить компанію.