"Не був відвертим з радою директорів": Сем Альтман більше не CEO OpenAI

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Сем Альтман за рішенням ради директорів залишив посаду CEO OpenAI, а Міра Мураті, чинна технічна директорка, тимчасово очолить компанію.

Про це йдеться на сайті OpenAI

Зазначається, що рада директорів OpenAI, яка виступає в якості загального керівного органу для всіх видів діяльності OpenAI, ввечері 17 листопада оголосила, що Альтман залишає посаду генерального директора і виходить зі складу ради директорів.

"Відставка Альтмана відбулася після обміркованого процесу розгляду його кандидатури радою, яка дійшла висновку, що він не був послідовно відвертим у спілкуванні з нею, що перешкоджало виконанню нею своїх обов'язків. Рада директорів більше не впевнена в його здатності керувати OpenAI", – йдеться в повідомленні.

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У компанії подякували Сему за його внесок у заснування та розвиток OpenAI. Водночас у раді директорів запевнили, що Міра Мураті, як керівник дослідницького, продуктового та безпекового напрямків компанії, має виняткову кваліфікацію для того, щоб взяти на себе роль тимчасового генерального директора.

До ради директорів OpenAI входять головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер, незалежні директори, генеральний директор Quora Адам Д'Анджело, технологічний підприємець Таша МакКоулі і Хелен Тонер з Джорджтаунського центру безпеки і нових технологій.

Крім того, Грег Брокман залишить посаду голови правління, але залишиться на своїй посаді в компанії, підпорядковуючись генеральному директору.

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Економічна правда.