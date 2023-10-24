Фінляндія звинувачує судно під прапором Гонконгу в пошкодженні газопроводу
Національне бюро розслідувань Фінляндії підозрює у пошкоджені газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією судно під прапором Гонконгу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що Бюро показало фотографії піднятого з дна 6-тонного якоря, яким і могли пошкодити газопровід. Влада Фінляндії припускає, що якір належав судну Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу. Наразі триває розслідування, чи було пошкодження навмисним.
"Послідовність подій була встановлена на основі доказів і даних, і вважається, що судно Newnew Polar Bear, що плавало під прапором Гонконгу, спричинило пошкодження", — йдеться в окремій заяві влади Фінляндії.
Офіційні особи вже прийшли до висновку, що пошкодження було спричинено зовнішньою механічною силою, і що вибуху не було.
Нагадаємо:
Оператори фінської компанії Gasgrid Finland Oy 2 жовтня зафіксували падіння тиску у Балтійському підводному газопроводі, що може свідчити про витік газу.
У політичному й військовому керівництві Фінляндії припускають, що за інцидентом із витоком газопроводу Balticconnector, який сполучає країну з Естонією, могла стояти Росія.
Президент РФ Володимир Путін заперечив причетність країни до розриву на підводному газопроводі Balticconnector між Фінляндією та Естонією.