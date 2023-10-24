Фінляндія звинувачує судно під прапором Гонконгу в пошкодженні газопроводу

Фото якоря, зроблене фінською прикордонною службою getty images

Національне бюро розслідувань Фінляндії підозрює у пошкоджені газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією судно під прапором Гонконгу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Бюро показало фотографії піднятого з дна 6-тонного якоря, яким і могли пошкодити газопровід. Влада Фінляндії припускає, що якір належав судну Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу. Наразі триває розслідування, чи було пошкодження навмисним.

"Послідовність подій була встановлена ​​на основі доказів і даних, і вважається, що судно Newnew Polar Bear, що плавало під прапором Гонконгу, спричинило пошкодження", — йдеться в окремій заяві влади Фінляндії.

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Офіційні особи вже прийшли до висновку, що пошкодження було спричинено зовнішньою механічною силою, і що вибуху не було.

Нагадаємо:

Оператори фінської компанії Gasgrid Finland Oy 2 жовтня зафіксували падіння тиску у Балтійському підводному газопроводі, що може свідчити про витік газу.

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У політичному й військовому керівництві Фінляндії припускають, що за інцидентом із витоком газопроводу Balticconnector, який сполучає країну з Естонією, могла стояти Росія.

Президент РФ Володимир Путін заперечив причетність країни до розриву на підводному газопроводі Balticconnector між Фінляндією та Естонією.