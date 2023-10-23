Всі розділи
Укр / Рус

У розслідування диверсії на газопроводі Balticconnector разом із Фінляндією вступив Китай 

Понеділок, 23 жовтня 2023, 13:39 - Лія Ільченко

Через підозри, що впали на гонконгське судно, Китай буде розслідувати спільно з Фінляндією подію на газопроводі Balticconnector, яка збіглася з атакою 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль.

Про це пише "Хуаньцю шибао".

https://hqtime.huanqiu.com/article/4F3hwOeAwIn

Офіційний представник МЗС КНР Мао Нін повідомила, що Китай і Фінляндія вже взаємодіють у рамках розслідування про пошкодження газопроводу Balticconnector. 

Реклама:

Коментуючи інформацію про можливу причетність гонконгського судна до події, яку вже кваліфікують як можливу диверсію, дипломат заявила, що під час інциденту китайське судно "здійснювало звичайне плавання у відповідній акваторії". 

За її словами, судно не зафіксувало жодних аномалій. 

"Китай і Фінляндія вже почали спілкування з цього питання. Сподіваємося, що відповідні сторони якнайшвидше зможуть встановити істинний стан справ і забезпечити об'єктивність, справедливість і професіоналізм розслідування",- сказала дипломатка.

Реклама:

Нагадуємо:

8 жовтня оператори Balticconnector зафіксували падіння тиску в морській частині газопроводу. Його перекрили, витік зупинили. 

Розслідування інциденту на підводному газопроводі Balticconnector між Фінляндією та Естонією, що стався в ніч на 7 жовтня, свідчить, що його причиною стала, найімовірніше, диверсія.

За словами президента Фінляндії Саулі Нііністьо, проблеми, ймовірно, стали наслідком "зовнішнього впливу". 

У зв'язку з цим він провів консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Водночас, європейські ціни на газ підскочили, оскільки витік відродив занепокоєння щодо вразливості підводної інфраструктури, особливо в контексті війни в Україні.

газопровід Фінляндія Китай
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Фінляндія розслідує диверсію на підводному газопроводі, що збіглася з подіями в Ізраїлі 10 жовтня 2023, 19:13
Газогін між Фінляндією та Естонією могла пошкодити Росія - ЗМІ 10 жовтня 2023, 17:03
На магістральному газопроводі в Полтавській області стався вибух 26 вересня 2023, 15:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті