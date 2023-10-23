У розслідування диверсії на газопроводі Balticconnector разом із Фінляндією вступив Китай 

Через підозри, що впали на гонконгське судно, Китай буде розслідувати спільно з Фінляндією подію на газопроводі Balticconnector, яка збіглася з атакою 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль.

Про це пише "Хуаньцю шибао".

https://hqtime.huanqiu.com/article/4F3hwOeAwIn

Офіційний представник МЗС КНР Мао Нін повідомила, що Китай і Фінляндія вже взаємодіють у рамках розслідування про пошкодження газопроводу Balticconnector.

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Коментуючи інформацію про можливу причетність гонконгського судна до події, яку вже кваліфікують як можливу диверсію, дипломат заявила, що під час інциденту китайське судно "здійснювало звичайне плавання у відповідній акваторії".

За її словами, судно не зафіксувало жодних аномалій.

"Китай і Фінляндія вже почали спілкування з цього питання. Сподіваємося, що відповідні сторони якнайшвидше зможуть встановити істинний стан справ і забезпечити об'єктивність, справедливість і професіоналізм розслідування",- сказала дипломатка.

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Нагадуємо:

8 жовтня оператори Balticconnector зафіксували падіння тиску в морській частині газопроводу. Його перекрили, витік зупинили.

Розслідування інциденту на підводному газопроводі Balticconnector між Фінляндією та Естонією, що стався в ніч на 7 жовтня, свідчить, що його причиною стала, найімовірніше, диверсія.

За словами президента Фінляндії Саулі Нііністьо, проблеми, ймовірно, стали наслідком "зовнішнього впливу".

У зв'язку з цим він провів консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Водночас, європейські ціни на газ підскочили, оскільки витік відродив занепокоєння щодо вразливості підводної інфраструктури, особливо в контексті війни в Україні.