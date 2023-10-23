У розслідування диверсії на газопроводі Balticconnector разом із Фінляндією вступив Китай
Через підозри, що впали на гонконгське судно, Китай буде розслідувати спільно з Фінляндією подію на газопроводі Balticconnector, яка збіглася з атакою 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль.
Про це пише "Хуаньцю шибао".
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Офіційний представник МЗС КНР Мао Нін повідомила, що Китай і Фінляндія вже взаємодіють у рамках розслідування про пошкодження газопроводу Balticconnector.
Коментуючи інформацію про можливу причетність гонконгського судна до події, яку вже кваліфікують як можливу диверсію, дипломат заявила, що під час інциденту китайське судно "здійснювало звичайне плавання у відповідній акваторії".
За її словами, судно не зафіксувало жодних аномалій.
"Китай і Фінляндія вже почали спілкування з цього питання. Сподіваємося, що відповідні сторони якнайшвидше зможуть встановити істинний стан справ і забезпечити об'єктивність, справедливість і професіоналізм розслідування",- сказала дипломатка.
Нагадуємо:
8 жовтня оператори Balticconnector зафіксували падіння тиску в морській частині газопроводу. Його перекрили, витік зупинили.
Розслідування інциденту на підводному газопроводі Balticconnector між Фінляндією та Естонією, що стався в ніч на 7 жовтня, свідчить, що його причиною стала, найімовірніше, диверсія.
За словами президента Фінляндії Саулі Нііністьо, проблеми, ймовірно, стали наслідком "зовнішнього впливу".
У зв'язку з цим він провів консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Водночас, європейські ціни на газ підскочили, оскільки витік відродив занепокоєння щодо вразливості підводної інфраструктури, особливо в контексті війни в Україні.