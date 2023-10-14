Фінляндія розглядає можливість повної заборони угод з нерухомістю для росіян

Уряд Фінляндії планує кілька законодавчих проєктів, які можуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat.

"Оцінка операцій з нерухомістю з громадянами країнами за межами ЄС, зокрема з росіянами була переглянута. Протягом зими буде оцінена можливість повної заборони цих угод або значних додаткових обмежень", – сказав Хяккянен.

Крім того, буде посилена перевірка транзакцій.

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Додається, що така заборона передбачатиме низку винятків, і буде затверджено перелік конкретних ситуацій, у яких подібні угоди будуть можливими.

Також один із проєктів полягає в тому, що згодом закон може втрутитися сильніше, ніж зараз, якщо компанії продадуть щось критичне не тій країні.

"Щоб не сталося так, як тоді, коли з'ясувалося, що росіяни володіють Гельсінською верф'ю (підприємство для будівництва і ремонту суден – ЕП) або чимось іншим", – додав Хяккянен.

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Нагадаємо:

Продукція компанії Pepsi більше не продаватиметься у будівлі парламенту Фінляндії, оскільки компанія не припинила свою діяльність в Росії.