Финляндия обвиняет судно под флагом Гонконга в повреждении газопровода
Национальное бюро расследований Финляндии подозревает в повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией судно под флагом Гонконга.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Бюро показало фотографии поднятого со дна 6-тонного якоря, которым и могли повредить газопровод. Власти Финляндии предполагают, что якорь принадлежал судну Newnew Polar Bear под флагом Гонконга. Сейчас продолжается расследование, было ли повреждение преднамеренным.
"Последовательность событий была установлена на основе доказательств и данных, и считается, что судно Newnew Polar Bear, плававшее под флагом Гонконга, вызвало повреждение", – говорится в отдельном заявлении властей Финляндии.
Официальные лица уже пришли к выводу, что повреждение было вызвано внешней механической силой, и что взрыва не было.
Напомним:
Операторы финской компании Gasgrid Finland Oy 2 октября зафиксировали падение давления в Балтийском подводном газопроводе, что может свидетельствовать об утечке газа.
В политическом и военном руководстве Финляндии предполагают, что за инцидентом с утечкой газопровода Balticconnector, который соединяет страну с Эстонией, могла стоять Россия.
Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность страны к разрыву на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией.