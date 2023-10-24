Финляндия обвиняет судно под флагом Гонконга в повреждении газопровода

Фото якоря, сделанное финской пограничной службой getty images

Национальное бюро расследований Финляндии подозревает в повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией судно под флагом Гонконга.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Бюро показало фотографии поднятого со дна 6-тонного якоря, которым и могли повредить газопровод. Власти Финляндии предполагают, что якорь принадлежал судну Newnew Polar Bear под флагом Гонконга. Сейчас продолжается расследование, было ли повреждение преднамеренным.

"Последовательность событий была установлена на основе доказательств и данных, и считается, что судно Newnew Polar Bear, плававшее под флагом Гонконга, вызвало повреждение", – говорится в отдельном заявлении властей Финляндии.

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Официальные лица уже пришли к выводу, что повреждение было вызвано внешней механической силой, и что взрыва не было.

Напомним:

Операторы финской компании Gasgrid Finland Oy 2 октября зафиксировали падение давления в Балтийском подводном газопроводе, что может свидетельствовать об утечке газа.

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В политическом и военном руководстве Финляндии предполагают, что за инцидентом с утечкой газопровода Balticconnector, который соединяет страну с Эстонией, могла стоять Россия.

Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность страны к разрыву на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией.