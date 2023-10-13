"Повна нісенітниця": Путін заперечує причетність РФ до пошкодження фінського газопроводу
Президент РФ Володимир Путін заперечив причетність країни до розриву на підводному газопроводі Balticconnector між Фінляндією та Естонією.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Це повна нісенітниця", — сказав він, відповідаючи на запитання про те, що за витоком інформації може стояти РФ.
За його словами, до розриву газопроводу могло призвести все, що завгодно. Крім того, президент РФ припустив, що причиною може бути землетрус або пошкодження якоря судна.
Нагадаємо:
Фінляндія підозрює, що витік із газопроводу в Балтійському морі був спричинений навмисним актом руйнування, що підживлює занепокоєння щодо безпеки енергетичної інфраструктури Європи.
Раніше Оператори фінської компанії Gasgrid Finland Oy зафіксували падіння тиску у Балтійському підводному газопроводі, що свідчило про витік газу.