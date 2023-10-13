"Повна нісенітниця": Путін заперечує причетність РФ до пошкодження фінського газопроводу

getty images

Президент РФ Володимир Путін заперечив причетність країни до розриву на підводному газопроводі Balticconnector між Фінляндією та Естонією.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Це повна нісенітниця", — сказав він, відповідаючи на запитання про те, що за витоком інформації може стояти РФ.

За його словами, до розриву газопроводу могло призвести все, що завгодно. Крім того, президент РФ припустив, що причиною може бути землетрус або пошкодження якоря судна.

Реклама:

Нагадаємо:

Фінляндія підозрює, що витік із газопроводу в Балтійському морі був спричинений навмисним актом руйнування, що підживлює занепокоєння щодо безпеки енергетичної інфраструктури Європи.

Раніше Оператори фінської компанії Gasgrid Finland Oy зафіксували падіння тиску у Балтійському підводному газопроводі, що свідчило про витік газу.

Реклама: