Затримано нападників на заступника глави ДПС, у МВС кажуть, що "запобігли нападу"

Оперативники карного розшуку затримали нападників на заступника глави ДПС Євгена Сокура.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами міністра, Нацполіція "запобігла нападу".

"Можу підтвердити, що Національна поліція запобігла нападу на заступника керівника Державної податкової служби України. Ефективно спрацювали оперативники карного розшуку", - заявив глава МВС у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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Він додав: "Фігуранти затримані. Більше даних повідомлять у поліції".

Оновлено:

Попередити напад на заступника голови Державної податкової служби вдалося в той момент, коли підозрювані з битами вже прямували до чиновника.



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Про це повідомляє Нацполіція.



У той момент Сокур саме мав вийти з під'їзду свого будинку. Зловмисники мали при собі фото Сокура та його автомобіля. Це свідчить про замовний характер злочину. Наразі слідчі з'ясовують особу замовника нападу.



Зловмисників - раніше судимих 27-ми та 31-річних громадян - затримано.

Нагадуємо:

18 серпня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про "замах" на заступника голови ДПС Сокура, який начебто було здійснено в четвер вранці.

"Учора о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад у центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу!" - написав він у телеграм-каналі.