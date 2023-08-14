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Податкова служба запланувала перевірити 1019 компаній та 256 фізичних осіб до кінця року

Понеділок, 14 серпня 2023, 11:18 - Лія Ільченко

1275 бізнесів перевірить Податкова до кінця року, до переліку потрапили компанії з підакцизним товаром, банки та гральний бізнес тощо.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Державної податкової служби.

Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у:

  • 896 компаній, що працюють з підакцизним товаром — алкоголь, тютюн, бензин тощо. Зокрема, до переліку потрапили ОККО, Socar, Карлсберг Україна, Укртранснафта тощо.
  • 94 фінансові компанії, серед яких:

15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк "Кліринговий дім", Піреус банк МКБ, РВС банк.

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19 страхових компаній та їх підрозділів. Так, до переліку потрапили компанії "ВУСО" й "ТАС".

60 інших фінансових установ.

  • 256 фізичних осіб.

Крім того, Податкова перевірить 29 компаній щодо правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ. У цьому переліку — 17 гральних бізнесів, зокрема, Фавбет.

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Дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна в Опендатабот. Для цього слід надіслати боту код компанії. Якщо бізнес є у плані — відповідна інформація з’явиться у картці компанії.

 

ДПС
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