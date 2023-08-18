Задержаны нападавшие на заместителя главы ГНС, в МВД говорят, что "предотвратили нападение"

Оперативники уголовного розыска задержали нападавших на заместителя главы ГПС Евгения Сокура.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам министра, Нацполиция "предотвратила нападение".

"Могу подтвердить, что Национальная полиция предотвратила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины. Эффективно сработали оперативники уголовного розыска", - заявил глава МВД в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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Он добавил: "Фигуранты задержаны. Больше данных сообщат в полиции".

Обновлено:

Предупредить нападение на замглавы Государственной налоговой службы удалось в тот момент, когда подозреваемые с битами уже направлялись к чиновнику.



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Об этом сообщает Нацполиция.



В тот момент Сокур как раз должен был выйти из подъезда своего дома. Злоумышленники имели при себе фото Сокура и его автомобиля. Это свидетельствует о заказном характере преступления. Сейчас следователи выясняют личность заказчика нападения.



Злоумышленники – ранее судимые 27-ми и 31-летние граждане – задержаны.

Напоминаем:



18 августа глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о "покушении" на заместителя председателя ГНС Сокура, которое якобы было совершено в четверг утром.

"Вчера в 7:50 произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики - схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска. Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацпола!" - написал он в телеграмм-канале.