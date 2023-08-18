У поліції назвали поки основну версію нападу на заступника голови ДПС, але шукають замовника

Поки не встановлено замовника спроби нападу на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура, основною версією, яку розглядає Нацполіція, є його професійна діяльність.

Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський в ефірі національного телемарафону.

"Основний мотив, який ми розглядаємо, - це професійна діяльність посадовця податкової служби. Він і сам дає такі самі свідчення і підтверджує, що найімовірнішим мотивом є його професійна діяльність", - сказав Вигівський.

Водночас, як наголосив глава Нацполіції, розглядаються й інші версії злочину.

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"Буде остаточно зрозуміло, коли ми встановимо замовника нападу", - наголосив Вигівський, додавши, що поліція вже має певні напрацювання в цьому напрямі.

Щодо затриманих виконавців злочину, то, за словами глави Нацполіції, їм уже повідомлено про підозру в підготовці до заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.

"Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання Києва. Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід", - додав він.

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Нагадуємо:

Попередити напад на заступника голови Державної податкової служби вдалося в той момент, коли підозрювані з битами вже прямували до чиновника.

Зловмисників - раніше судимих 27-ми та 31-річних громадян - затримано.

18 серпня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про "замах" на заступника голови ДПС Сокура, який начебто було здійснено в четвер вранці.

"Учора о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад у центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу!" - написав він у телеграм-каналі.