Путіну примарилось, що російська економіка впоралась з санкціями

Президент РФ Володимир Путін назвав санкції проти РФ "шаленими та бездумними" та додав, що російська економіка нібито з ними впоралася.

Про це він сказав під час виступу на Петербурзькому економічному форумі, пише Meduza.

"Ми крок за кроком нормалізуємо економічну ситуацію. Російські бізнес та влада під час запровадження санкцій проти Росії працювали зібрано та згуртовано. Ми придушили інфляційний сплеск, державні фінанси є стійкими.

Росія впорається з будь-якими викликами, про це говорить уся її тисячолітня історія", - заявив російський диктатор.

"Санкційна зброя завдає порівнянної, а то й більшої шкоди його ідеологам і конструкторам.

Ми бачимо, як у Європі зростає вартість продуктів харчування, електроенергії та палива", - сказав Путін.

"За оцінками експертів, лише прямі втрати Євросоюзу від санцькійної лихоманки за наступний рік можуть перевищити 400 мільярдів доларів. Такою є ціна рішень, відірваних від реалій, прийнятих всупереч здоровому глузду", - додав він.

Насправді ж санкції проти РФ стали причиною відходу міжнардодних компаній з країни-агресора та викликали дефіцити у Росії у різних сферах: від комерційних дронів до картону для харчової упаковки, від сировини для виробництва кави й чаю до дефіциту фармобладнання.

Російські компанії зіткнулись з технологічною кризою через санкції Заходу - через них виникла серйозна нестача напівпровідникових схем, електричного та компʼютерного обладнання, які потрібні для дата-центрів у країні.

При цьому, Росія, як і очікувалось, за останні 6 місяців зазнала найбільшої еміграції мільйонерів. До кінця 2022 року РФ можуть покинути 15 тисяч мільйонерів.

А російські бізнесмени, які постраждали від санкцій Заходу, почали їздити до Ірану, щоб вивчити досвід життя цієї країни під санкціями США.

Нагадуємо:

Повідомлялось, Міністерство фінансів Росії у внутрішніх оцінках прогнозує скорочення ВВП агресора на 12% через санкції, що може знищити "десятиліття економічного зростання". Публічно у відомстві цю цифру заперечують.

Міжнародний валютний фонд раніше прогнозував падіння економіки України на 35% цьогоріч, Росії – на 8,5%.

Банк Росії очікує, що за підсумками 2022 року ВВП РФ скоротиться на 8-10%.

Економічна правда