Правоохоронці проводять обшуки у КП "Київекспертиза" - КМДА

Правоохоронці проводять обшуки у КП "Київекспертиза", обґрунтовуючи це висновками судових експертів від листопада 2023 року про "некоректність звітів щодо обстеження пошкоджених мереж зовнішнього освітлення в Пущі-Водиці".

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"До КП "Київекспертиза" з обшуками прийшли слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві. Потребу в обшуках слідчі обґрунтовують висновками судових експертів від листопада 2023 року про нібито некоректність звітів щодо обстеження пошкоджених мереж зовнішнього освітлення в Пущі-Водиці в липні 2022-го", – йдеться в повідомленні.

До цього підприємство співпрацювало зі слідством і надавало всі потрібні документи, тому причини обшуку є незрозумілими. Наразі робота підприємства і всіх працівників заблокована, додали у КМДА.

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