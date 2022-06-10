Російські виробники кави й чаю через санкції очікують проблем із поставками сировини

Російські виробники чаю та кави стурбовані з приводу постачання сировини найближчим часом через труднощі у логістиці. Вони майже повністю імпортують сировину для виробництва чаю та тави.

Про це заявив гендиректор асоціації "Росчайкофе" Рамаз Чантурія, пише "Комерсант".

"Зараз усіх турбує, як складатимуться постачання. Я б казав, що в дуже короткостроковій перспективі ситуація напружена, але поки що керована, але в найближчі місяць-два ми очікуємо на серйозну турбулентність", - сказав Чантурія.

За його словами, через санкції транспортні коридори "звузилися", а терміни доставки зросли, також виникли вимоги до повної передоплати. Березень-квітень показав падіння щодо планового імпорту майже вдвічі.

"Поки що ситуація в мережах оцінюється як дуже райдужна, тому що там достатньо продукції, у виробників теж поки що є складські запаси завдяки тому, що виробництво сконцентроване в Росії", - сказав він.

Чантурія додав, що до 75% кави та до 95% чаю, що продаються в РФ, виробляється та упаковується на території країни.

При цьому мережі забезпечуються за рахунок перерозподілу потоків з інших форматів та певних складських запасів, а "це все закінчується в найближчі місяці", через що ситуація залишається напруженою, вважає глава "Росчайкофе".

За його словами, зараз йде опрацювання залізничних маршрутів на Далекий Схід, Китай, також через Іран, Туреччину, через Середземне та Чорне море до порту Новоросійськ.

Економічна правда