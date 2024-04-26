Торік на утримання Чорнобильської зони відчуження витратили менше коштів, ніж планували

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) використало лише 75% коштів на утримання Чорнобильської зони - 2,11 мільярда з 2,81 млрд, які заклали у бюджет.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру DiXi Group.

"Торік такі витрати склали 2,11 млрд грн. І це менше, ніж планували: у бюджет заклали 2,81 млрд грн, із яких ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження скористалося 75,2%", - йдеться у повідомленні.

Із витраченої суми 60% (1,26 млрд грн) було спрямовано на підтримку у безпечному стані зупинених енергоблоків ЧАЕС та об'єкта "Укриття". Крім того, 18% (390 млн грн) було спрямовано на дезактивацію, транспортування, переробку та захоронення радіоактивних відходів і роботи з будівництва комплексу "Вектор".

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Ще 20% (430 млн грн) витратили на підтримку екологічно безпечного стану в зоні відчуження.

Порівняно із 2022 роком торік видатки на Чорнобильську зону відчуження зросли на 3%, однак порівняно із 2021 роком - зменшилися на 11%. Цьогоріч у держбюджеті на утримання зони закладено 2,49 млрд грн

Нагадаємо:

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21 серпня2023 року стало відомо, що лінії електропередач НЕК "Укренерго", зокрема й ті, які живлять Чорнобильску АЕС тричі вимикались.