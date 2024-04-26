Україна направила до Судану чергову партію гуманітарного зерна

Фото: Зеленський у X

Судан отримав чергову партію українського зерна у межах ініціативи Grain from Ukraine.

Про це президент Володимир Зеленський у соцмережі X.

"Цього тижня ініціатива "Зерно з України" (Grain from UA), наші суданські партнери та Всесвітня продовольча програма ООН доправили чергову партію українського зерна до Судану, що дасть змогу щомісяця надавати допомогу 2 мільйонам людей, які стикаються з гострим голодом і відсутністю продовольчої безпеки.

Україна продовжує підтримувати суданський народ, навіть коли сама захищається від російської агресії вдома. Це наш керівний принцип: ми не лише шукаємо допомоги від світу, а й допомагаємо іншим у світі", - написав президент.

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Перед цим, 23 квітня, Кабінет міністрів виділив 80 млн грн на 11 тис тонн українського зерна для Республіки Судан, щоб передати його продовольчим програмам ООН.

ФОТО: ЗЕЛЕНСЬКИЙ У X

"Продовольча безпека є важливим компонентом Української формули миру, оскільки ми вважаємо її одним із ключових принципів глобальної стабільності. Ми закликаємо всі країни приєднатися до реалізації Формули миру та взяти участь у майбутньому Саміті миру у Швейцарії.

Ми також закликаємо всі країни засудити терористичні атаки Росії на українське сільське господарство, портову інфраструктуру та свободу судноплавства в Чорному морі", - заявив також Зеленський.

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Він нагадав, що російські удари вже пошкодили або зруйнували 215 об'єктів портової інфраструктури в Одеській області.

Економічна правда