У РФ погіршили прогнози щодо росту інфляції і падіння ВВП

Банк Росії очікує, що за підсумками 2022 року інфляція становитиме 18-23%. ВВП РФ, за прогнозами регулятора, цього року скоротиться на 8-10%.

Про це йдеться у повідомленні Центробанку РФ.

Так, Банк Росії очікує, що у наступні місяці річна інфляція продовжить зростати з ефекту бази і за підсумками 2022 року становитиме 18-23%.

За прогнозами Центробанку, цього року ВВП Росії скоротиться на 8-10%, зниження в основному пов'язане з факторами на боці пропозиції.

Прогноз на 2023 рік: ВВП не зросте або знизиться в діапазоні до 3%, річна інфляція становитиме 5-7%, на 2024 рік: ВВП зросте на 2,5-3,5%, річна інфляція становитиме 4%.

Прогноз щодо відпливу капіталу з РФ у 2022 році підвищено вдвічі - з 75 до 151 млрд доларів.

При цьому, Банк Росії знизив ключову ставку з 17% до 14% річних - рішення ухвалили за підсумками засідання Ради директорів 29 квітня.

"Зовнішні умови для російської економіки залишаються складними та значно обмежують економічну діяльність. Ризики для цінової та фінансової стабільності перестали наростати, що створило умови зниження ключової ставки. Останні тижневі дані вказують на уповільнення поточних темпів зростання цін за рахунок зміцнення рубля та охолодження споживчої активності", - стверджують в регуляторі.

Там кажуть, що будуть приймати подальші рішення щодо ключової ставки з урахуванням фактичної та очікуваної динаміки інфляції щодо мети, процесу структурної перебудови економіки, а також оцінюючи ризики з боку внутрішніх та зовнішніх умов та реакції на них фінансових ринків.

28 лютого Центробанк РФ підвищив ключову ставку з 9,5 до 20% річних, що стало рекордним значенням з 2013 року. Рішення було ухвалено на тлі жорстких санкцій РФ, накладених через вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо:

ВВП Росії відновиться після санкцій за 10 років, зростання ВВП України вийде на довоєнний рівень за п'ять років, незважаючи на набагато глибше падіння, йдеться у прогнозі S&P Global Market Intelligence.

Інфляція в Російській Федерації за підсумками 2022 року може становити від 17% до 20%, заявляв голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін.

Очільник Рахункової палати РФ Кудрін передбачає "дуже складну ситуацію" для Росії у найближчі 2 роки, лише за базовим сценарієм росіяни очікують цьогоріч падіння ВВП у 8,8%.

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Економічна правда