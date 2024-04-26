Всі розділи
Укр / Рус

Сума вкладів українців у банках у березні зросла на 20 мільярдів – Фонд гарантування

П'ятниця, 26 квітня 2024, 16:44 - Олексій Павлиш

Загальна сума вкладів фізосіб (у тому числі фізосіб-підприємців) у банках України станом на 1 квітня 2024 року становила 1 228,4 млрд грн - це на 20,3 млрд грн більше показника попереднього місяця.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня:

  • вклади у національній валюті - 789,1 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті -  439,3 млрд грн.

При цьому частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів - 140,5 млрд грн (11,4% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

Реклама:

У ФГВФО нагадали, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2024 року в реєстрі учасників Фонду 63 банки.

Реклама:

Економічна правда

Фонд гарантування вкладів вклади банки
Реклама:
Матеріали за темою
Активи колишніх "дочок" росбанків вже продали на 5 мільярдів: куди підуть кошти 25 квітня 2024, 16:40
Фонд гарантування вкладів виставив на торги міжгалузевий пул активів трьох банків 17 квітня 2024, 18:50
Фонд гарантування у 1 кварталі продав на аукціонах активів банків-банкрутів на 700 мільйонів 15 квітня 2024, 17:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті