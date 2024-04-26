Сума вкладів українців у банках у березні зросла на 20 мільярдів – Фонд гарантування

Загальна сума вкладів фізосіб (у тому числі фізосіб-підприємців) у банках України станом на 1 квітня 2024 року становила 1 228,4 млрд грн - це на 20,3 млрд грн більше показника попереднього місяця.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня:

вклади у національній валюті - 789,1 млрд грн;

вклади в іноземній валюті - 439,3 млрд грн.

При цьому частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів - 140,5 млрд грн (11,4% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

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У ФГВФО нагадали, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2024 року в реєстрі учасників Фонду 63 банки.

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Економічна правда