Через санкції у російських виробників дефіцит картону для харчової упаковки

Через санкції ЄС великі російські виробники продуктів харчування зіткнулися з нестачею картону для харчової упаковки - представники російського об'єднання "Союзмолоко" пропонують розподіляти картон для харчової упаковки між її виробниками.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку.

"Представники "Союзмолока" (об'єднує Danone, PepsiCo, "Еконіву", "Молвест" та ін) на засіданні комітету Держдуми з аграрних питань 9 червня запропонували розподіляти картон для харчової упаковки, що випускається в Росії, між її виробниками, включаючи Tetra Pak, "Ламбуміз", "Стерекс Пак", "Молопак", "Промпак", - пише газета.

За словами джерел видання, галузева асоціація попросила депутатів запросити у Мінпромторгу РФ інформацію щодо місячного виробництва картону до кінця року.

Гендиректор "Союзмолоко" Артем Бєлов пояснює, що, володіючи інформацією про прогнозовані обсяги випуску картону, виробникам упаковки було б легше планувати свою діяльність та домовлятися з покупцями. За його словами, вже були випадки, коли виробникам упаковки не підтверджувалося постачання обумовлених обсягів картону.

Зазначається, що проблеми виникли після ухвалення ЄС п'ятого пакету санкцій, який набув чинності 9 квітня.

Під обмеження потрапила продукція шведського виробника упаковки Tetra Pak. У компанії є локалізоване виробництво в Росії, але для нормального функціонування необхідно постачати імпортні пакувальні матеріали та компоненти.

Tetra Pak на початку червня просила Національну раду з торгівлі Швеції зробити виняток через соціальну значущість продукції компанії та дозволити поставки, але отримала відмову.

Гендиректор "Ламбумізу" Олександр Абалаков наголошує на нестачі ламінованого картону, який використовується для харчової промисловості. До введення санкцій до 50% такої сировини імпортувалося. За словами Абалакова, потрібно знайти заміну для обсягів, що випадають.

За даними джерел газети, зберігається нестача близько 30% картону. Співрозмовник на молочному ринку пояснює, що російський картон не завжди високої якості і не витримує вимог щодо термінів зберігання продукції.

Перевести ж на інші види упаковки - пластик чи скло - деякі продукти, наприклад, ультрапастеризоване молоко, неможливо через технологію виробництва, пояснює джерело.

За словами джерела, виробники молочної продукції змушені шукати альтернативних постачальників упаковки, зокрема в країнах Південно-Східної Азії. Крім того, деякі компанії виводять з асортименту частину продукції картонної упаковки, наприклад йогурти, для використання її в найбільш рентабельних продуктах.

Економічна правда