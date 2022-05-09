Мінфін РФ очікує падіння ВВП країни, яке може стерти "десятиліття розвитку"

Міністерство фінансів Росії прогнозує скорочення ВВП агресора на 12% через санкції, що може знищити "десятиліття економічного зростання".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на внутрішній прогноз російського Мінфіна та наближеного співрозмовника.

Згідно з внутрішнім прогнозом Мінфіну, Росія стикається з найглибшим економічним скороченням за майже три десятиліття через посилення санкцій, запроваджених США та їх союзниками. Публічного прогнозу наразі немає.

Така оцінка Міністерства фінансів поставила б економічний біль на одному рівні з потрясіннями початку 1990-х років, коли планова економіка Росії намагалася перебудуватися до капіталізму і зазнала найбільшого скорочення з часів Другої світової.

Якщо прогноз Мінфіну виявиться точним, це знищить майже десятиліття економічного зростання, заявив один із співрозмовників агентства.

Раніше голова Рахункової палати РФ Алєксєй Кудрін заявив, що в офіційному прогнозі зниження ВВП Росії становитиме понад 10%. У російському Мінекономіки, натомість, очікують скорочення на 8%.

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Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України на 35% цьогоріч, Росії – на 8,5%.

Банк Росії очікує, що за підсумками 2022 року ВВП РФ скоротиться на 8-10%.



