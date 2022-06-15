У Росії виник дефіцит комерційних безпілотників, ціни зросли втричі
У Росії виник дефіцит комерційних безпілотників: ціни на комерційні дрони за останні місяці зросли більш ніж на 30%, а в окремих категоріях - утричі.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.
Це пов'язано як із зупинкою продажів у РФ дронів китайської DJI, так і із приватними закупівлями для терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
Зазначається, що китайський DJI, який вирішив зупинити постачання до Росії, займав 90% ринку "споживчих" дронів.
"Судячи з ринку, попит виріс і викупили все, що є", - кажуть співрозмовники на ринку.
У березні середні доларові ціни на БПЛА зросли на 47% до березня 2021 року, додало джерело в одному з ритейлерів.
Після того, як DJI припинила відвантаження, ціни на дрони enterprise-сегменту (для нафтогазової та енергетичної галузей, пошуково-рятувальних робіт тощо) у Росії зросли втричі - як у порівнянні зі старими, так і, наприклад, щодо вартості в ОАЕ з урахуванням курсової різниці.
Економічна правда
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