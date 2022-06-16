Російські бізнесмени почали їздити до Ірану, щоб вивчити досвід життя під санкціями США – FT

Російські бізнесмени, які постраждали від санкцій Заходу, почали їздити до Ірану, щоб вивчити досвід життя цієї країни під санкціями США.

Про це пише Financial Times.

"Після західних санкцій проти російских компаній їм "дуже цікаво знати, як іранці живуть під санкціями США", - пише газета з посиланням на іранського гіда Алі, який відмовився називати своє повне ім'я.

За його словами, лише минулого місяця він привіз до Тегерана 160 росіян, переважно бізнесенів, порівняно з 40 переважно російськими туристами у типовий місяць до пандемії.

"Російські бізнесмени раніше відвідували Іран, щоб продавати продукцію, зверхньо дивлячись на іранський бізнес. Але зараз вони прагнуть купувати іранські продукти", - каже співрозмовник FT.

Переважно росіян цікавлять запчастини для важкої техніки та будівельні матеріали, додав він.

Зазначається, що санкції США фактично розірвали зв'язки Ірану із світовою фінансовою системою.

"Але телефони Apple - не єдиний західний продукт, доступний в Ірані. Хоча китайські бренди переважають, також можна придбати товари від провідних західних компаній, таких як Philips і Bosch. Хоча незрозуміло, як саме вони потрапляють до Ірану - деякі можуть бути ввезені контрабандою, деякі привезені окремими людьми з-за кордону - бізнесмени вважають, що Туреччина та Північний Ірак є популярними маршрутами для обходу санкцій США", - йдеться у статті.

"Росіяни значно відстають від іранців щодо зв’язків і доступу до світових чорних ринків, щоб купувати запчастини та товари європейського та американського виробництва", - каже джерело видання.

Економіка Ірану постраждала від санкцій, республіка переживає високу інфляцію та високий рівень бідності, але здатність іранського бізнесу налагодити експорт та імпорт в обхід санкцій допомогла знизити вплив обмежень, пише FT.

Влада Ірану бачить нові можливості у відносинах з Росією в умовах санкцій проти неї/ Зокрема, Іран уже отримує вигоду від світових цін на нафту, що виросли, резюмує газета.

Економічна правда