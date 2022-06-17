Путину причудилось, что российская экономика справилась с санкциями

Президент РФ Владимир Путин назвал санкции против РФ "безумными и бездумными" и добавил, что российская экономика якобы с ними справилась.

Об этом он сказал, выступая на Петербургском экономическом форуме, пишет Meduza.

"Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Российские бизнес и власть при введении санкций против России работали собранно и сплоченно. Мы подавили инфляционный всплеск, государственные финансы устойчивы.

Россия справится с любыми вызовами, об этом говорит вся ее тысячелетняя история", – заявил российский диктатор.

"Санкционное оружие наносит сравнимый, а то и больший вред его идеологам и конструкторам.

Мы видим, как в Европе растет стоимость продуктов питания, электроэнергии и топлива", – сказал Путин.

"По оценкам экспертов, только прямые потери Евросоюза от санцкой лихорадки за следующий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий, принятых вопреки здравому смыслу", - добавил он.

Путин утверждает, что "ухудшение глобальной ситуации в экономике – это не вопрос последних месяцев и, тем более, не результат "специальной военной операции" (так РФ называет полномасштабную войну против Украины).

"Подобные утверждения - это откровенное и сознательное извращение фактов.

Мир в такую ​​ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная политика стран так называемой "большой семерки", включая бесконтрольную эмиссию и накопление необеспеченных долгов.

Причем эти процессы ускорились с началом пандемии в 2020 году, когда кардинально сократились предложение и спрос на товары и услуги. Спрашивается - при чем здесь наша военная операция на Донбассе?", - заявил президент РФ.

На самом же деле санкции против РФ стали причиной ухода межнардодных компаний из страны-агрессора и вызвали дефициты в России в различных сферах: от коммерческих дронов до картона для пищевой упаковки, от сырья для производства кофе и чая до дефицита фармоборудования.

Российские компании столкнулись с технологическим кризисом из-за санкций Запада - из-за них возникла серьезная нехватка полупроводниковых схем, электрического и компьютерного оборудования, необходимых для дата-центров в стране.

При этом Россия, как и ожидалось, за последние 6 месяцев претерпела наибольшую эмиграцию миллионеров. До конца 2022 года РФ могут покинуть 15 тысяч миллионеров.

Российские же бизнесмены, пострадавшие от санкций Запада, начали ездить в Иран, чтобы изучить опыт жизни этой страны под санкциями США.

Напоминаем:

Сообщалось, что Министерство финансов России во внутренних оценках прогнозирует сокращение ВВП агрессора на 12% из-за санкций, что может уничтожить "десятилетие экономического роста". Публично в ведомстве эту цифру отрицают.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины на 35% в этом году, России – на 8,5%.

Банк России ожидает, что по итогам 2022 г. ВВП РФ сократится на 8-10%.

Экономическая правда