Російська фарміндустрія фіксує дефіцит обладнання, яке раніше постачали західні виробники

Через відмову західних компаній постачати в РФ комплектуючі російська фарміндустрія зіткнулася з нестачею хроматографічних колонок, вироблених у тому числі Agilent Technologies, Waters, Phenomenex.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що такі пристрої потрібні при розробці нових препаратів і контролю якості під час випуску вже зареєстрованих ліків.

При цьому, у деяких виробників запасів вистачить у найкращому разі на пів року.

За словами президента "Активного компонента" Олександра Семенова, запасів хроматографічних колонок, які є в його компанії, вистачить на 3-6 місяців.

У "Хіммеді" (дистриб'ютор реактивів та обладнання для лабораторій) серед основних виробників хроматографічних колонок називають американські Agilent Technologies, Waters, Phenomenex, а також німецькі Merck та Macherey-Nagel.

Старший менеджер з продажу "Аквахром" (дистрибутор Waters) Олексій Карташов повідомив, що виробник припинив поставки на початку березня. Так само вчинила наприкінці лютого Phenomenex, додав менеджер однієї з дистрибуторських компаній.

Експерти кажуть, що дистрибутори намагаються завозити продукцію через треті країни, але це призвело до її подорожчання та затримок постачання. Знайти аналоги колонкам компаній США та ЄС складно, а в Росії їх не виробляють.

Економічна правда