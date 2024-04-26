Один із найбільших забудовників Китаю Country Garden планує представити план погашення боргу

Найбільший приватний девелопер Китаю Country Garden поовідомив деяким своїм офшорним кредиторам, що планує представити пропозицію щодо реструктуризації боргу в другій половині цього року.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

Зазначається, що девелопер намагається запобігти подачі заяви про ліквідацію.

"Девелопер оголосив дефолт за своїми офшорними облігаціями на суму 11 мільярдів доларів наприкінці минулого року і зіткнувся з клопотанням про ліквідацію в Гонконзі через несплату кредиту на суму 205 мільйонів доларів. Перше судове засідання призначено на 17 травня", - пише агентство.

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При цьому зростаючий список китайських девелоперів не виконує свої зобов'язання з погашення кредитів відтоді, як сектор скотився в безпрецедентну боргову кризу в середині 2021 року, і деякі з них вже були ліквідовані за рішенням судів.

Наприкінці січня суд Гонконгу наказав ліквідувати забудовника Evergrande після того, як він не зміг запропонувати кредиторам конкретний план реструктуризації більш ніж через два роки після дефолту за своїм офшорним боргом.

Якщо Country Garden зможе представити офшорним кредиторам пропозицію щодо реструктуризації боргу та отримати їхню згоду на її реалізацію, це дасть змогу забудовнику уникнути ліквідації.

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"Наказ про ліквідацію компанії Country Garden погіршить перспективи китайського сектору нерухомості, який протягом останніх кількох років переживає одну кризу за іншою після того, як регуляторні органи почали жорсткіше контролювати забудовників, які використовують високі кредитні зобов'язання", - пише Reuters.

За словами одного з співрозмовників агентства, Country Garden мала намір представити попередню пропозицію щодо реструктуризації спеціальній групі власників облігацій для переговорів вже в червні, а в третьому кварталі опублікувати її для ширшого списку кредиторів.

Компанія проводить комплексну перевірку стану свого бізнесу, яка необхідна для роботи над будь-якою пропозицією щодо реструктуризації.

Кредитори Country Garden, включаючи групу банків-кредиторів, зараз вивчають надані їм дані та інформацію, але офіційні переговори щодо умов реструктуризації ще не розпочалися, повідомили джерела.

Нагадаємо:

Найбільший приватний девелопер Китаю, Country Garden, попередив про можливий дефолт за своїми міжнародними боргами, що стане значним ударом по сектору нерухомості країни, який перебуває в скрутному становищі.

Китайська Country Garden Holdings, один із найбільших у країні забудовників, все ж допустила перший дефолт за доларовими облігаціями.

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Економічна правда