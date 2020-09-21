Гончарук про проєкт бюджету-2021: Класичний "бюджет проїдання"

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав проєкт бюджету-2021 "класичним бюджетом проїдання", розкритикувавши закладений надвисокий, за його словами, рівень дефіциту у 6% ВВП.

Про це він написав у колонці для НВ.

"Намагання втримати падаючий політичний рейтинг за рахунок державних коштів - це, фактично, останній маневр перед системною кризою. Урядовий проєкт бюджету на 2021 рік виглядає саме такою спробою.

Окремі галузеві моменти потрібно аналізувати, але головне очевидно: країна нарощує борги. У бюджет закладений надвисокий рівень дефіциту - 270 млрд гривень, 6% ВВП, доходи відверто роздуті, а "видатки проїдання" збільшені.

"Критерії МВФ вимагали зменшення дефіциту ближче до 3% ВВП, і Фонд пішов на поступки лише зважаючи на необхідність подолання наслідків коронавірусного локдауну", - підкреслив Гончарук.

"В пояснювальній записці до проєкту бюджету говориться, що "на фоні послаблення карантинних заходів в країні спостерігається відновлення…", але регулярні протести підприємців, яких "добивають" карантинні заходи, різко контрастують із цією заявою.

Навесні було очевидно, що коли Україна впроваджує рішення, які ледве можуть собі дозволити більш економічно стійкі країни Європи - варто чекати проблем. І вони з’явилися", - додав експрем'єр.

За його словами, дисонанс викликає ситуація, коли з одного боку уряд говорить про відновлення, а з іншого - збільшує "дірку".

"Занепокоєння МВФ можна зрозуміти, адже за такою масштабною диспропорцією бюджету завжди маячить привид друкарського верстата.

Припустимо, наших партнерів вдасться переконати у вимушеності такого дефіциту, але питання його фінансування все одно нікуди не зникне. На практиці це, скоріш за все, означатиме вибивання податків всіма доступними способами, чавлення всього з усіх", - вважає Гончарук.

Він додав, що в умовах короткочасного спаду дійсно вдаються до підтримки економіки за рахунок тимчасового збільшення дефіциту бюджету. Але, за його словами, це виправдано, якщо країні доступні додаткові недорогі запозичення, а у влади є реалістична оцінка стану речей і синхронність дій.

Прогнози Кабміну щодо зростання ВВП у 2021 році на 4,6% колишній прем'єр назвав "необґрунтовано оптимістичними".

"Владний табір останніх місяців загруз у перманентних скандалах та деструктивних діях своїх окремих представників. Хочеться вірити, що перед лицем масштабної кризи всі зможуть переступити через конфлікти заради набору висоти. Хоча об'єктивних підстав для такої віри не більше, ніж для віри у прогнозне зростання ВВП.

З’являється загроза зриву співпраці з МВФ і автоматичної втрати довіри з боку наших партнерів, довіри, яку Україна так ретельно відновлювала", - пише експрем'єр.

"Такий великий дефіцит можна було б виправдати тільки, якщо цим коштом збільшили б витрати на капітальне будівництво інфраструктурних чи соціальних об'єктів. Результати інфраструктурної модернізації не просто залишаються на роки - вона також сприяє відновленню економіки через створення робочих місць у суміжних секторах.

Втім, як заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, "державний бюджет буде сконцентрований на соціальному напрямі". Тобто, це бюджет проїдання, а не бюджет розвитку", - додав він.

За його словами, "соціалка" важлива, але її фінансування за рахунок високого дефіциту вестиме до створення все нових та нових боргів.

"Не хочу бути похмурим пророком, але, можливо, "секвестр" стане одним із найпопулярніших слів 2021 року, яке доведеться вивчити навіть тим, хто далекий від економіки", - підсумував Гончарук.

Нагадаємо:

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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