Гончарук щодо співпраці з МВФ: це не про кредит, а це про репутацію країни

Експрем`єр Олексій Гончарук заявив, що від отримання кредиту МВФ залежить репутація країні та можливість подальшої співпраці.

Про це він розповів в інтерв`ю радіо "Свобода".

За його словами, Україна поки не може відмовитися від співпраці з МВФ.

"Я впевнений, що президент розуміє важливість співпраці з МВФ. Більше того, ми неодноразово говорили про те, що це ж не про кредит МВФ, а це про репутацію країни. Тобто про те, чи будуть з тобою взагалі працювати наступні декілька років, чи ні", - підкреслив Гончарук.

Він наголосив, що відсутність співпраці з МВФ – це шлях до дефолту.

"Є креативні, екзотичні ідеї в окремих людей, які також не соромляться доносити ці ідеї до президента. І тому в публічній площині важливо пояснювати, що відсутність співпраці з МВФ – це шлях до дефолту.

Це такий сценарій дефолтний. Тобто люди, які ратують за те, щоб відмовитися від МВФ, від співпраці з нашими міжнародними партнерами, ратують за цей сценарій. Це важливо розуміти", - зазначив експрем`єр.

Нагадуємо:

Україна очікує у 2020 році два транші від Міжнародного валютного фонду по 1,75 мільярда доларів і обговорює подальше збільшення суми траншів, однак за програмами щодо боротьби з коронавірусом переговорів не проводить.

У Центрі економічної стратегії заявили, що профінансувати оновлений дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП можливо лише за допомогою МВФ.

У оновленій версії держбюджету закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряма підтримка МВФ.

Серед умов, потрібних для продовження програми МВФ - прийняття в цілому "антиколомойського" законопроєкту про банки, до якого після першого читання, нардепи пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським подали понад 16 тисяч правок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол

2 квітня Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

46% відсотків опитаних українців вважають, що зараз краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і не отримувати нові кредити, інші 32% підтримують вектор співпраців з МВФ.