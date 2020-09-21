Гончарук о проекте бюджета-2021: Классический "бюджет проедания"

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук назвал проект бюджета-2021 "классическим бюджетом проедания", раскритиковав заложеннный сверхвысокий, по его словам, уровень дефицита в 6% ВВП.

Об этом он написал в колонке для НВ.

"Попытки удержать падающий политический рейтинг за счет государственных средств - это, фактически, последний маневр перед системным кризисом. Правительственный проект бюджета на 2021 год выглядит именно такой попыткой.

Отдельные отраслевые моменты нужно анализировать, но главное очевидно: страна наращивает долги. В бюджет заложен сверхвысокий уровень дефицита - 270 млрд гривен, 6% ВВП, доходы откровенно раздутые, а "расходы проедания" увеличены.

Критерии МВФ требовали уменьшения дефицита ближе к 3% ВВП, и Фонд пошел на уступки только ввиду необходимости преодоления последствий коронавирусного локдауна", - подчеркнул Гончарук.

"В пояснительной записке к проекту бюджета говорится, что "на фоне ослабления карантинных мероприятий в стране наблюдается восстановление ...", но регулярные протесты предпринимателей, которых "добивают" карантинные меры, резко контрастируют с этим заявлением.

Весной было очевидно, что если Украина внедряет решения, которые едва могут себе позволить более экономически устойчивые страны Европы - стоит ждать проблем. И они появились", - добавил експремьер.

По его словам, диссонанс вызывает ситуация, когда с одной стороны правительство говорит о восстановлении, а с другой - увеличивает "дыру".

"Беспокойство МВФ можно понять, ведь за такой масштабной диспропорцией бюджета всегда маячит призрак печатного станка.

Предположим, наших партнеров удастся убедить в вынужденности такого дефицита, но вопрос его финансирования все равно никуда не исчезнет. На практике это, скорее всего, будет означать выбивание налогов всеми способами, всего из всех", - считает Гончарук.

Он добавил, что в условиях кратковременного спада действительно прибегают к поддержке экономики за счет временного увеличения дефицита бюджета. Но, по его словам, это оправдано, если стране доступны дополнительные недорогие заимствования, а у власти есть реалистичная оценка положения вещей и синхронность действий.

Прогнозы Кабмина по росту ВВП в 2021 году на 4,6% бывший премьер назвал "необоснованно оптимистическими".

"Властный лагерь в последние месяцы погряз в перманентных скандалах и деструктивных действиях своих отдельных представителей. Хочется верить, что перед лицом масштабного кризиса все смогут переступить через конфликты ради набора высоты. Хотя объективных оснований для такой веры не больше, чем для веры в прогнозный рост ВВП.

Появляется угроза срыва сотрудничества с МВФ и автоматической утраты доверия со стороны наших партнеров, доверия, которое Украина так тщательно восстанавливала , - пишет экс-премьер.

"Такой большой дефицит можно было бы оправдать только, если эти средства увеличили бы расходы на капитальное строительство инфраструктурных или социальных объектов. Результаты инфраструктурной модернизации не просто остаются на годы - они ​​также способствуют восстановлению экономики через создание рабочих мест в смежных секторах.

Впрочем, как заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, "государственный бюджет будет сконцентрирован на социальном направлении". То есть, это бюджет проедания, а не бюджет развития", - добавил он.

По его словам, "социалка" важна, но ее финансирования за счет высокого дефицита будет вести к созданию все новых и новых долгов.

"Не хочу быть мрачным пророком, но, возможно, "секвестр" станет одним из самых популярных слов 2021 года, которое придется изучить даже тем, кто далек от экономики", - подытожил Гончарук.

Напомним:

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

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