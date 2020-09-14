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У Мінфіні назвали основні пріоритети проєкту держбюджету-2021

Понеділок, 14 вересня 2020, 13:40
 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент ЕП.

Також серед пріоритетів - сучасна культура (+2,8 млрд грн), допомога пенсіонерам 75+ (+2,4 млрд грн), та підтримка спорту вищих досягнень (видатки збільшено у 2,7 разів).

Загалом на боротьбу з COVID передбачається виділення 19,4 млрд грн, при цьому, як заявив Марченко, COVID-фонду у 2021 році більше не буде.

На цифровізацію держави та розвитку порталу "Дія" виділять 2,9 млрд грн, на дороги - 150 млрд грн, на нові вагони і електрифікацію залізниці - 3,3 млрд грн. 

 
 
 

Крім цього, серед пріоритетів - надійна безпека і оборона (267,2 млрд грн), велике будівництво (дороги, +20,7 млрд грн), фінансово спроможні регіони (+3 млрд грн), +1,4 млрд грн на масштабну цифровізацію економіки.

Середньорічний курс долара до гривні очікується на рівні 29,1 гривні за долар.

У проєкті держбюджету-2021 закладається розмір середньомісячної зарплати в 13 632 грн, рівень безробіття - на рівні 9,2%. 

 
 

Номінальний ВВП закладається на рівні 4 505,9 млрд грн.

 
 

У Мінфіні додали, що планується перевиконати план по ПДВ.

У проєкті держбюджету-2021 передбачаються доходи на рівні 1071 млрд грн (23,8% у частці ВВП), видатки на надання кредитів - 1350,1 млрд грн (30% у частці ВВП).

Нагадуємо:

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Наразі рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 мільярдів гривень, але цифра помірна та абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає, заявив прем’єр Шмигаль.

Водночас Шмигаль запевнив, що "ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП". 

Ярослав Вінокуров, ЕП

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