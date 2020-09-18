Нардепи у Раді розкритикували проєкт бюджету-2021

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Зокрема, нардеп від "За майбутнє" Антон Поляков заявив, що його група не підтримуватиме бюджет та вважає його провальним.

У "ЄС" також розкритикували збільшення на 1 млрд грн видатків на Державне управління справами та забезпечення діяльності Офісу президента при зниженні видатків на субсидії.

"Це жах, це катастрофа. Це бюджет епохи хамства до власних громадян", - заявив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Нардеп від ОПЗЖ Олександр Колтунович назвав бюджет-2021 бюджетом "фінансових спекулянтів". Він розкритикував наявність 702 млрд грн запозичень у дохідній частині бюджету.

Голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев також розкритикував проєкт держбюджету-2021.

"Жоден бюджет ВР ніколи не зустрічала оплесками. Але так сумно було рідко. Перед урядом стояло надскладне завдання в умовах коронакризи розробити фінплан на 2021 рік. Можливо, саме складність завдання призвела до такої кількості питань від усіх фракцій", - заявив Гетманцев.

За його словами, без "математичних маніпуляцій" видатки на медицину збільшили лише на 0,1% ВВП - до 4,2% ВВП. Це, за словами нардепа, недостатньо для виконання нормативу в 5% ВВП.

Представник "Голосу" Володимир Цабаль заявив, що оцінити бюджет "ніяк не можна", бо нема програми уряду.

"Цей уряд вирішив - давайте ми зараз наберемо кредитів, щоб майбутні покоління віддавали гроші, щоб у 2022-2023 "розгрібали" інші", - підкреслив Цабаль.

"Такий бюджет зараз ми розглядати не можемо", - сказав він.

Водночас нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко назвав бюджет-2021 "можливістю розвитку силовиків і влади, а не бізнесу і громадян".

"Цей бюджет - утопія. "Батьківщина" не буде за це голосувати", - сказав Ніколаєнко.

Представник групи "Довіра" Павло Бакунець заявив, що дефіцит бюджету є надмірним.

У заключному слові голова Мінфіну Сергій Марченко подякував за критику і пропозиції та заявив про готовність до діалогу і дискусій.

"Цей бюджет є реалістичним і збалансованим. Можна підвищувати зарплати, індексувати субсидії... Ми готові розглядати ці всі питання, продуктивно обговорювати", - підкреслив він.

Це була лише презентація проєкту бюджету-2021 у ВР. Тепер його має розглянути профільний комітет ВР зі всіма правками, які надійдуть від нардепів. Після цього Верховна Рада поставить проєкт бюджету на голосування.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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Економічна правда