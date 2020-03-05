Офіційно: на "Центренерго" змінився керівник

Уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна про призначення екс-гендиректора компанії "Технова" (Чернігівська ТЕЦ) Олександра Корчинського виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".

Розпорядження Кабміну було опубліковано 4 березня.

У той же час окружний адміністративний суд Києва 28 лютого заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка, і вносити відповідні зміни до держреєстру, передає "Інтерфакс-Україна".

Позивачем виступив один з двох членів наглядової ради "Центренерго", які були призначені 6 листопада минулого року акціонером компанії Ярославом Громком.

Згідно з даними компанії, мова йде або про Михайла Горбаня, або про Михайла Столітнього – обидва на той момент працювали в націоналізованому Приватбанку юрисконсультами.

Член наглядової ради в своєму позові вказав, що повноваження змінювати гендиректора "Центренерго" і дирекцію (за поданням гендиректора) згідно зі статутом належать винятково наглядовій раді, і суд погодився з його доводами.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який пішов 4 березня у відставку, 26 лютого заявив про погоджене урядом рішення змінити керівника "Центренерго", а пізніше підтвердив свій намір домогтися виконання цього рішення.

Співрозмовник, близький до звільненого Гончаруку, вважає, що однією з головних причин його відставки стало рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго.

На думку джерела, саме рішення уряду Гончарука від 26 лютого стало остаточною причиною його відставки.

Крім того, під час виступу в сесійній залі 4 березня Гончарук говорив про "Центренерго".

"У вересні журналісти запитали мене про боротьбу з корупцією і навели приклад "Центренерго". Я пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ми вирішимо це питання - і ми це зробили. Рішення по цій компанії вже прийнято", - заявляв Гончарук.

Нагадуємо:

У липні ЕП повідомила, що екс-директор ТОВ "ДРФЦ" Віталій Бєляков з початку липня став новим неофіційним куратором вугільної галузі, змінивши у цій власника Віталія Кропачова. Ініціатором заміни смотрящих став Ігор Коломойський, а підприємства групи "Приват" почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.

Економічна правда