Проєкт держбюджету-2021 не підтримали два міністри – ЗМІ

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела.

Зазначається, що Абрамовський аргументував свою позицію тим, що проєкт держбюджету передбачає нуль гривень на природоохоронні заходи.

"Щодо Степанова, то він зажадав на фінансування охорони здоров'я в період пандемії коронавірусу 5% (ВВП). За його словами, у державному бюджеті з "дутими доходами" передбачено лише 4,2% ВВП.

За даними джерел видання, Степанов під час засідання Кабміну запитав, як українцям вирішувати проблеми, і припустив: "За свій рахунок?"

"Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів: "Доведеться". Потім Степанов відповів: "Так вийдіть і скажіть їм про це", - пише ZN.UA.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.