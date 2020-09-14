Кабмін відправив проєкт держбюджету на 2021 рік у Раду

Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Про це написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Кабмін прийняв проєкт закону "Про Державний бюджет на 2021 рік", - заявив він.

Крім того, Кабмін схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

У ньому, зокрема, наголошується на необхідності вжиття заходів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень і зниження податкового боргу, а також стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання в умовах триваючого карантину.

Кабмін також схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу" щодо врегулювання ряду питань, пов'язаних з підготовкою проєкту закону про держбюджет на 2021 рік.

Мокан зазначив, що прийняття урядом проєкту держбюджету відбулося відповідно до графіка бюджетного процесу, до 15 вересня документ повинен бути переданий на розгляд Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів направило проєкт державного бюджету на 2021 рік на розгляд Кабінету міністрів.

Економічна правда