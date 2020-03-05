Оржель про свою відставку: Важко працювати, коли до міністра не доходять документи

Ексміністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель розповів чому він пішов у відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

"Я обрав шлях не бути міністром...у момент, коли країні потрібні складні рішення, коли необхідно стиснути зуби і робити непопулярні, але життєво необхідні речі, і тільки через певний час ми отримаємо результат - у мене з'явилося відчуття, що замість вирішення проблем ми починаємо їх "годувати".

Мені не соромно за жоден день своєї роботи. Я вдячний команді, яка погодилася працювати зі мною майже в цілодобовому режимі. Десь просто не вистачило фізичних можливостей зробити більше", - пише ексміністр.

Також Оржель розповів про досягнення міністерства, серед яких він назвав: швидкий анбандлінг "Нафтогазу", зменшення ціни на газ, створення інвестиційного атласу надрокористувача тощо.

"Одним із найважчих процесів була боротьба з системою та старими корумпованими кадрами.

Дуже важко працювати, коли рішення, прийняті в кабінеті міністра, відомі всім ще до реєстрації в канцелярії, коли до міністра не доходять документи, які хтось не хоче, щоб він бачив, коли люди, що працюють у міністерстві (не всі) працюють не на країну і не на міністерство", - пише Оржель.

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Передісторія:

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

Згодом народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля. У списку було 15 прізвищ.

Економічна правда