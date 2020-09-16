Проєкт держбюджету-2021: Бізнес категорично проти підвищення податків в період кризи

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

Про це повідомляє прес-служба ЄБА.

"Бізнес із прикрістю сприймає деякі закладені в бюджеті норми, як-то підвищення мінімальної зарплати як негативний сигнал. Однак, окрім іншого, цікавить, з яких джерел буде наповнюватись сам бюджет. Адже існують перестороги, що оподаткування для бізнесу буде збільшуватись, що видається абсолютно нелогічним в період коронавірусної кризи, коли компаніям і так непросто триматись на плаву.

З відкритих джерел Асоціація отримала текст проєкту змін до Податкового кодексу, яким таки передбачено збільшення податкового навантаження на бізнес, і, сподіваємось, це є лише прикрим жартом. Адже наразі важливо підтримати компанії, а не створювати додаткові перешкоди для прозорої діяльності бізнесу, аби підприємницька робота в країні не заморозилась", - зазначила директорка Європейської Бізнес Асоціації Світлана Михайловська.

Також бізнес сподівається, що автоматизований ефективний механізм для своєчасного відшкодування експортного ПДВ відповідно до порядку та процедур, що діяли протягом 2017-2019 років, буде забезпечено.

"Адже несвоєчасне погашення заборгованості держави перед експортерами негативно впливає на операційну діяльність підприємств, ціноутворення та ліквідність на внутрішньому ринку, що може мати негативні наслідки для зростання економіки України в 2021 році.

Особливо в умовах світових кризових явищ у сфері охорони здоров'я, викликаних пандемією COVID-19, є необхідним виконання положень ст.5 ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" щодо спрямування на реалізацію програми медичних гарантій обсягу коштів бюджету на відповідний рік не менше 5% від ВВП країни", - заявили в ЄБА.

"Також проєктом бюджету на 2021 рік передбачено суттєве збільшення (майже 40%) надходжень від виробленого спирту. Цей показник є зрозумілим, оскільки законодавчо відбулась демонополізація та з’явилась можливість приватизації спиртових заводів, що надасть можливість розвивати виробництво. Але для прозорої роботи необхідним є прийняття оновлених умов щодо ліцензування такого виробництва.

Також, серед основних статей надходжень по акцизному податку треба відмітити заплановані надходження від ввезеної виноробної продукції та пива (+понад 50%). Але найбільш високий показник закладається на надходження від ввезення тютюну, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет (майже в 3,5 рази більше від показників проєкту бюджету 2020 року). Разом з тим, враховуючи, що положення про маркування рідин досі не затверджене і компанії не матимуть часу для тестування такого процесу, а відповідно і ввозити рідини, є ризик отримати недонадходження до бюджету на початку року", - переконують в Асоціації.

Також підкреслюється, що Україна підтвердила свої наміри стати активним партнером ЄС у запровадженні положень Європейського зеленого курсу - нової програми зеленого економічного розвитку Євросоюзу, основною метою якої є досягнення вуглецевої нейтральності європейського континенту до 2050 року.

Зокрема, серед пріоритетів визначено підвищення енерго- та ресурсоефективності, розвиток відновлювальної та водневої енергетики, розбудову схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів, співпрацю у наукових та інноваційних проєктах, реформу вугільного сектору, тощо.

Проте наразі у поточній редакції проєкту бюджету є видатки лише на деякі з перелічених сфер.

"Іншими словами, видатків для екологізації економіки передбачено досить небагато.

Щодо лісової галузі не передбачено кошти на здійснення заходів щодо охорони лісів від пожеж, відновлення лісів, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, проведення лісовпорядних робіт та національної інвентаризації лісового фонду України, а також на забезпечення функціонування державної лісової охорони", - стверджує ЄБА.

"Відтак, на думку бізнесу, доцільно доопрацювати проєкт бюджету та забезпечити конкретні статті витрат відповідно до запланованих пріоритетів.

Водночас, категорично неприйнятним є збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

Варто, поки є час, ще раз більш обдумано підійти до доходів і видатків з бюджету, враховуючи, в тому числі, непрості умови для роботи бізнесу сьогодні і створити якісний документ, аби в 2021 ефективно працювати, а не виправляти необдумані рішення", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

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Економічна правда