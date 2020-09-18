Марченко про проєкт бюджету-2021: Бюджет можливостей для розвитку

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Про це він сказав під час виступу у Раді, представляючи проєкт бюджету-2021.

"Законопроєкт про держбюжет на 2021 рік розроблений Мінфіном та підтриманий урядом. Уряд вчасно подав проєкт бюджету на розгляд парламенту, як цього вимагає Конституція та Бюджетний кодекс. Документ збалансований та дійсно є реальним до виконання", - заявив Марченко.

За його словами, разом із проєктом держбюджету подали середньострокові показники до 2023 року зі стелями видатків і цілями для кожного з міністерств.

"Бюджет 2021 року базується на програмі діяльності Кабміну та стратегічних цілях, визначених президентом. Грунтується на макроекономічному прогнозі, який уряд ухвалив у липні цього року. Цей прогноз передбачає зростання реального ВВП на 4,6% після очікуваного падіння у цьому році на 4,8%.

Інфляція прогнозується на рівні 7,3%, середньорічний курс гривні до долара закладений на рівні 29,1 грн за долар", - додав міністр.

За його словами, серед пріоритетів у проєкті держбюджету - заходи для проходження коронакризи, відновлення економіки: захист громадян, підтримка ділової активності та сприяння трансформації економіки.

"Країна потребує рестарту. Тому цей документ можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку. Можливостей для підтримки громадян після удару пандемії.

Серед пріоритетів - підвищення мінімалки до 6,5 тис грн, індексація пенсій та доплат пенсіонерам віком 75+, забезпечення доступними і якісними медпослугами, у тому числі спрямування коштів на COVID-пакет, продовження освітньої реформи, розвиток культури та підтримка спорту високих досягнень", - розповів міністр.

Також, за його словами, серед пріоритетів - підвищення обороноздатності країни та підвищення грошового забезпечення військових, продовження проєкту "Велике будівництво", розвиток залізничного транспорту, масштабна цифровізація економіки, формування фінансово спроможних регіонів.

Доходи - 1 трлн 71 млрд грн, це більше 92 млрд грн порівняно з бюджетом-2020, додав Марченко. Видатки - 1 трлн 350 млрд грн, дефіцит - 270 млрд грн (6% ВВП) - на 1,5% менше показника 2020 року.

За його словами, в уряді передбачають скорочення дефіциту бюджету до 4,5% ВВП у 2022 році, у 2023 році - до 3% ВВП.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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Економічна правда