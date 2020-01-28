Bank of America: НБУ може знизити ставку в січні до 11%, і до 8% у грудні

Національний банк може знизити облікову ставку в січні з нинішніх 13,5% до 11% річних на тлі стрімкого зниження інфляції до 4,1% і падіння ставок по ОВДП до 10% річних.

Про це йдеться в оприлюдненому на цьому тижні звіті Bank of America Corp. (BofA), передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, аналітики BofA також знизили прогноз облікової ставки на кінець року до 8%, відштовхуючись від низької інфляції і більшої кількості сприятливих коментарів від керівників Нацбанку.

На думку аналітиків, подальше зниження буде більш поступовим - в 0,5-0,75 процентного пункту, хоча можливо ще одне її зменшення на 1 п.п. після схвалення нової програми фінансування України Міжнародним валютним фондом.

Ключовими інфляційними ризиками, які потенційно можуть зірвати цикл пом'якшення НБУ, в BofA називають подальше ослаблення гривні і зростання тарифів на газ і комунальні послуги.

У своєму звіті банк вказує, що український ринок ОВДП залишається його фаворитом серед прикордонних ринків EEMEA завдяки найбільш високим реальним процентних ставках і поки все ще невисокому порівняно з іншими країнами регіону рівнем присутності нерезидентів на ринку внутрішнього боргу.

Нагадуємо:

30 січня, відбудеться пресбрифінг рішення НБУ щодо монетарної політики, на якому озвучать зміни до облікової ставки.

JP Morgan очікує у січні 2020 року зниження облікової ставки НБУ з нинішніх 13,5% річних до 11 %, у березні - до 10%.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.