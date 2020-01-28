Bank of America: НБУ може знизити ставку в січні до 11%, і до 8% у грудні
Національний банк може знизити облікову ставку в січні з нинішніх 13,5% до 11% річних на тлі стрімкого зниження інфляції до 4,1% і падіння ставок по ОВДП до 10% річних.
Про це йдеться в оприлюдненому на цьому тижні звіті Bank of America Corp. (BofA), передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з ним, аналітики BofA також знизили прогноз облікової ставки на кінець року до 8%, відштовхуючись від низької інфляції і більшої кількості сприятливих коментарів від керівників Нацбанку.
На думку аналітиків, подальше зниження буде більш поступовим - в 0,5-0,75 процентного пункту, хоча можливо ще одне її зменшення на 1 п.п. після схвалення нової програми фінансування України Міжнародним валютним фондом.
Ключовими інфляційними ризиками, які потенційно можуть зірвати цикл пом'якшення НБУ, в BofA називають подальше ослаблення гривні і зростання тарифів на газ і комунальні послуги.
У своєму звіті банк вказує, що український ринок ОВДП залишається його фаворитом серед прикордонних ринків EEMEA завдяки найбільш високим реальним процентних ставках і поки все ще невисокому порівняно з іншими країнами регіону рівнем присутності нерезидентів на ринку внутрішнього боргу.
Нагадуємо:
30 січня, відбудеться пресбрифінг рішення НБУ щодо монетарної політики, на якому озвучать зміни до облікової ставки.
JP Morgan очікує у січні 2020 року зниження облікової ставки НБУ з нинішніх 13,5% річних до 11 %, у березні - до 10%.
Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.
У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.
17 грудня перший заступник голови Нацбанку розкритикувала державні банки через те, що вони надто повільно знижують свої відсоткові ставки за кредитами.
Пізніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов також розкритикував Національний банк за занадто консервативний рівень облікової ставки та високий курс гривні.
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