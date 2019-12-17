Державні банки знижують кредитні ставки надто повільно – Нацбанк
Перший заступник голови Нацбанку розкритикувала державні банки через те, що вони надто повільно знижують свої відсоткові ставки за кредитами.
Про це вона заявила під час презентації звіту про фінансову стабільність за грудень 2019 року, передає hromadske.
"Банки, особливо державні, занадто повільно реагують на рішення щодо монетарної політики (зміну облікової ставки Національним банком України - ред.)", - підкреслила Рожкова.
За її словами, зниження ставок саме державними банками є важливим, оскільки вони займають переважну більшість банківського ринку та є "market maker".
Вона додала, що зі зниженням облікової ставки у банків скорочуватимуться можливості заробляти на різниці у ставках за депозитами та кредитами.
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