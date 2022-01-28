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У МВФ підтримали підняття облікової ставки в Україні

П'ятниця, 28 січня 2022, 17:45
 
фото: нбу

У Міжнародному валютному фонді підтримують підняття облікової ставки НБУ.

Про це під час круглого столу "Валютна та монетарна політика НБУ. Підсумки та прогнози" заявив постійний представник фонду в Україні Ваграм Степанян.

За його словами, наразі майже всі країни світу зараз намагаються побороти інфляцію, спричинену пандемією та порушенням усталених торгово-економічних зв’язків.

"Облікова ставка в Україні поступово збільшується на декілька відсоткових пунктів. І ми підтримуємо таку політику…

Інфляційний тиск буде посилюватися. Пандемія має ефект. Центробанки в усьому світі мають боротися з такими викликами й у багатьох країнах інфляція вища за інфляційну ціль, але економічне відновлення та інфляційний тиск є різними в різних країнах. І треба брати до уваги внутрішні чинники", - сказав Степанян.

За словами представника МВФ, політика інфляційного таргетування НБУ має бути поступовою.

Нагадуємо:

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставку на 1 в.п. до 10% - НБУ продовжуватиме цикл посилення монетарної політики й готовий діяти рішуче в разі подальшої реалізації проінфляційних чинників.

Нацбанк може підвищити облікову ставку в березні до 11% річних із нинішніх 10%.

Національний банк прогнозує зниження облікової ставки не раніше кінця 2022 року, незабаром перейде до помірно жорсткої політики.

Економічна правда

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МВФ НБУ Україна ставка

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