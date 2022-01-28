НБУ допускає зниження ставки наприкінці 2022 року

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Національний банк прогнозує зниження облікової ставки не раніше кінця 2022 року, незабаром перейде до помірно жорсткої політики.

Про це йдеться в Інфляційному звіті, опублікованому Національним банком.

Згідно прогнозу НБУ, перехід до помірно жорстких монетарних умов відбудеться вже в першому півріччі 2022 року.

Облікова ставка довше, ніж прогнозувалося раніше, утримуватиметься на високому рівні та повільніше знижуватиметься. Наразі регулятор допускає, що розпочне зниження ставки не раніше кінця 2022 року.

Як наслідок, помірно жорсткі монетарні умови зберігатимуться до середини 2024 року. Проведення жорсткої монетарної політики дасть змогу запобігти розкручуванню інфляційної спіралі у 2022 році та сприятиме поверненню інфляції до цілі 5% у 2023 році.

Це також частково нівелюватиме вищу премію за ризик, зумовлену геополітичною напруженістю, пояснює НБУ. Як наслідок, це посилить позиції України в конкуренції з іншими країнами, що розвиваються, на міжнародному ринку капіталу.

Нагадуємо:

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставку на 1 в.п. до 10% - НБУ продовжуватиме цикл посилення монетарної політики й готовий діяти рішуче в разі подальшої реалізації проінфляційних чинників.

Нацбанк може підвищити облікову ставку в березні до 11% річних із нинішніх 10%.

Економічна правда