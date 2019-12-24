Милованов розкритикував НБУ за курс гривні та високу облікову ставку
Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов розкритикував Національний банк за занадто консервативний рівень облікової ставки та високий курс гривні.
Про це він заявив на прес- брифінгу в Києві у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Курс, на мою думку, за всієї поваги до політики НБУ, дуже сильний, і він шкодить експортерам. Те ж саме з обліковою ставкою... На мою думку, облікова ставка занадто висока, занадто консервативна", - сказав міністр
"Якщо у нас інфляція 4-5%, то облікова ставка має бути на кілька відсотків, але не на 10% більше", - пояснив Милованов.
Нагадуємо:
6 грудня Рада Національного банку рекомендувала правлінню НБУ задіяти всі засоби для зниження облікової ставки, а також розкритикувала зміцнення курсу гривні.
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.
17 грудня перший заступник голови Нацбанку розкритикувала державні банки через те, що вони надто повільно знижують свої відсоткові ставки за кредитами.
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