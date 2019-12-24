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Милованов розкритикував НБУ за курс гривні та високу облікову ставку

Вівторок, 24 грудня 2019, 18:26
 

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов розкритикував Національний банк за занадто консервативний рівень облікової ставки та високий курс гривні.

Про це він заявив на прес- брифінгу в Києві у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Курс, на мою думку, за всієї поваги до політики НБУ, дуже сильний, і він шкодить експортерам. Те ж саме з обліковою ставкою... На мою думку, облікова ставка занадто висока, занадто консервативна", - сказав міністр 

"Якщо у нас інфляція 4-5%, то облікова ставка має бути на кілька відсотків, але не на 10% більше", - пояснив Милованов.

Нагадуємо:

6 грудня Рада Національного банку рекомендувала правлінню НБУ задіяти всі засоби для зниження облікової ставки, а також розкритикувала зміцнення курсу гривні.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.

17 грудня перший заступник голови Нацбанку розкритикувала державні банки через те, що вони надто повільно знижують свої відсоткові ставки за кредитами.

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