Нацбанк знизив облікову ставку до 13,5% річних

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5 % річних із 13 грудня 2019 року.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій 12 грудня під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики.

"Ми прискорюємо пом'якшення монетарної політики, оскільки стрімке зміцнення курсу гривні зумовлює швидше зниження інфляційного тиску, ніж ми очікуємо.



В листопаді споживча інфляція уповільнилась до 5,1% в річному вимірі.



Таким чином Нацбанк досяг цілі яку задекларував у 2015-му році", - заявив Смолій.

Фото: Facebook Михайло Демків

Також у НБУ прокоментували змінення курсу гривні.

"Посилення гривні відбувалося внаслідок дії низки чинників. У жовтні-грудні основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур, та продаж коштів від валютних залучень державних компаній.

Приплив коштів іноземних інвесторів у гривневі облігації уряду тривав, але не мав визначального впливу на валютний ринок на відміну від попередніх місяців. Водночас Національний банк активно викуповував надлишкову валюту для поповнення міжнародних резервів. Загалом із початку 2019 року обсяг чистих валютних інтервенцій сягнув понад 5,5 млрд дол. США", - повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Нагадаємо:

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Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16,5% річних з 6 вересня 2019 року.

НБУ розраховує знизити облікову ставку до 8%.

Економічна правда