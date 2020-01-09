Держстат: Інфляція у 2019 році становила 4,1%

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

Про це повідомляє Держстат.

Зазначається, що у у 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.

У грудні 2019 року, у порівнянні з попереднім місяцем, дефляція становила 0,2%.

За даними Держстату, середньорічна інфляція в 2019 році (січень-грудень до січня-грудня попереднього року) знизилась до 7,9% з 10,9% роком раніше.

Базова інфляція в грудні в порівнянні з листопадом 2019 року становила "мінус" 0,3%, за рік в цілому - 3,9%.

Нагадаємо:

У листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% у порівнянні з попереднім місяцем, у річному вимірі інфляція сповільнилась до 5,1%.

Економічна правда