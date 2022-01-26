Американський регулятор не ризикнув підвищувати ставку
Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних.
Про це повідомляється на сайті ФРС.
Також регулятор повідомив про намір підвищити ставку найближчим часом
"З огляду на інфляцію, що значно перевищує 2 відсотки, і сильний ринок праці, Комітет очікує, що незабаром буде доречно підвищити цільовий діапазон ставки федеральних фондів", – йдеться в повідомленні.
Крім того, ФРС вирішила продовжувати знижувати місячні темпи викупу активів, завершивши їх на початку березня.
Раніше повідомлялося, що ринок очікує підвищення облікової ставки на наступних зборах у березні.
Керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що підвищення ставок у США може мати серйозні наслідки для країн із високим рівнем боргу, в якому переважає долар.
Нагадуємо:
Федрезерв знизив процентні ставки майже до нуля в березні 2020 року, коли пандемія коронавірусу вплинула на світову торгівлю. На такому рівні ставку планували утримувати, поки прогнозована інфляція не перевищить 2% і поки ринок праці зросте до рівнів максимальної зайнятості.
Водночас інфляція зросла до 7% за підсумками 2021 року, що чинить тиск на регулятора щодо підвищення ставок вже зараз.
У грудні Федеральна резервна система вирішила вдвічі швидше згортати програму викупу активів та допустила три підвищення ставки у 2022 році.
З березня 2020 року баланс ФРС збільшився більш ніж удвічі за рахунок програми викупу облігацій - з 4,2 трлн доларів до майже 8,7 трлн доларів.
Підвищення ставок провідними центробанками зменшує "апетит" інвесторів до ризику. Як наслідок, інвестиції у країни, що розвиваються (до яких відноситься і Україна), стануть дорожчими, адже дохідність за державними запозиченнями розраховується як ставка за казначейськими зобов'язаннями США "плюс" премія за ризик.
Читайте більше у статті Ярослава Вінокурова: Друкарський верстат зробив свою справу, США планують згортати антикризові заходи. До чого готуватися світу та Україні?
Економічна правда
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