Американський регулятор не ризикнув підвищувати ставку

Голова ФРС Джером Павелл Samuel Corum/Bloomberg via Getty Images

Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних.

Про це повідомляється на сайті ФРС.

Також регулятор повідомив про намір підвищити ставку найближчим часом

"З огляду на інфляцію, що значно перевищує 2 відсотки, і сильний ринок праці, Комітет очікує, що незабаром буде доречно підвищити цільовий діапазон ставки федеральних фондів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, ФРС вирішила продовжувати знижувати місячні темпи викупу активів, завершивши їх на початку березня.

Раніше повідомлялося, що ринок очікує підвищення облікової ставки на наступних зборах у березні.

Керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що підвищення ставок у США може мати серйозні наслідки для країн із високим рівнем боргу, в якому переважає долар.

Нагадуємо:

Федрезерв знизив процентні ставки майже до нуля в березні 2020 року, коли пандемія коронавірусу вплинула на світову торгівлю. На такому рівні ставку планували утримувати, поки прогнозована інфляція не перевищить 2% і поки ринок праці зросте до рівнів максимальної зайнятості.

Водночас інфляція зросла до 7% за підсумками 2021 року, що чинить тиск на регулятора щодо підвищення ставок вже зараз.

У грудні Федеральна резервна система вирішила вдвічі швидше згортати програму викупу активів та допустила три підвищення ставки у 2022 році.

З березня 2020 року баланс ФРС збільшився більш ніж удвічі за рахунок програми викупу облігацій - з 4,2 трлн доларів до майже 8,7 трлн доларів.

Підвищення ставок провідними центробанками зменшує "апетит" інвесторів до ризику. Як наслідок, інвестиції у країни, що розвиваються (до яких відноситься і Україна), стануть дорожчими, адже дохідність за державними запозиченнями розраховується як ставка за казначейськими зобов'язаннями США "плюс" премія за ризик.

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Економічна правда